Dieser Einsatz hat sich gelohnt: Im Saalekreis hat ein Lottospieler oder eine Lottospielerin aus vier Euro Einsatz eine sechsstellige Summe gemacht. Es ist bereits der 39. Hochgewinn über 5.000 Euro im Saalekreis dieses Jahr.

Mit vier Euro Einsatz: "Bingo!"-Spieler aus dem Saalekreis knackt den Jackpot

Ein Lottospieler oder eine Lottospielerin aus dem Saalekreis hat in der Umweltlotterie "Bingo!"über 236.000 Euro abgeräumt.

Merseburg. – Ein Lottospieler oder eine Lottospielerin aus dem Saalekreis hat am Sonntagabend, dem 28. September, bei der Umweltlotterie "Bingo!" den Jackpot geknackt – und darf sich nun über exakt 236.246,70 Euro freuen.

Der Glückspilz hatte gleich drei vollständige Zahlenreihen auf seinem Bingo!-Los richtig. Auch zwei weitere Gewinner aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein erzielten denselben Haupttreffer.

Lesen Sie auch: Mit nur 3,50 Euro Einsatz: Frau aus Dessau-Roßlau gewinnt mit Doppel-Bingo fünfstellige Summe

"Bingo"-Spieler setzte für riesigen Gewinn nur vier Euro ein

Das Los war anonym, also ohne Kundenkarte, in einer Lotto-Verkaufsstelle im Saalekreis für 4 Euro gespielt worden. Die Chance auf einen Dreifach-Bingo!-Gewinn liegt bei rund 1 zu 1,3 Millionen.

"Herzliche Glückwünsche an den Gewinner oder die Gewinnerin zu diesem besonderen Start in den goldenen Oktober", sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. Das Herbstwetter zeige sich derzeit von seiner besten Seite: "Da lädt das Lottoglück vermutlich zu Ferienträumen ein".

Auch interessant: Wieder Gewinn in TV-Show "Bingo" abgeräumt: 77-Jährige aus Gommern glaubt trotz Schicksalsschlag weiter ans Glück

Der Gewinn kann gegen Vorlage der Spielquittung in jeder Lotto-Verkaufsstelle in Sachsen-Anhalt oder im Lottohaus in Magdeburg eingelöst werden. Es handelt sich bereits um den 39. Hochgewinn ab 5.000 Euro, der in diesem Jahr im Saalekreis erzielt wurde.

Zusätzlich konnten sich am Sonntag elf weitere Spielende aus Sachsen-Anhalt im Rahmen der Herbst-Sonderauslosung über jeweils 1.000 Euro freuen.