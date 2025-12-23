Wer seinen Lotto-Tippschein abgibt, verbindet das meist mit der Hoffnung auf einen großen Gewinn. Für einen Spieler aus Sachsen-Anhalt wurde dieser Traum in diesem Jahr wahr: Er gewann tatsächlich 58,3 Millionen Euro! Und das war nicht der einzige bemerkenswerte Gewinn.

Bei der Lotterie Eurojackpot wurde Ende Juli 2025 in Sachsen-Anhalt ein neuer Gewinn-Rekord von 58.316.471,00 Euro aufgestellt.

Magdeburg. – In Sachsen-Anhalt haben in diesem Jahr sechs Menschen einen Lotto-Gewinn in Millionenhöhe erzielt, darunter zwei Rekordgewinner.

Ende Juli gelang es einem Tipper, den Eurojackpot zu knacken, und damit 58,3 Millionen Euro zu gewinnen, die höchste bislang im Bundesland erzielte Lottosumme.

23,3 Millionen Euro gehen bei Lotto "6aus49" in der Harz

"2025 war ein Lotto-Glücksjahr in Sachsen-Anhalt", erklärte Stefan Ebert, Geschäftsführer von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt, dazu.

Bereits im Februar hatte ein Spieler aus dem Großraum Harz bei Lotto "6aus49" über 23,3 Millionen Euro gewonnen – der höchste Gewinn, der in dieser Spielform bisher im Land erzielt wurde. Seit 1991 wurden insgesamt 132 Menschen aus Sachsen-Anhalt zu Lotto-Millionären.

Auch abseits der klassischen Lotto-Tippscheine gab es weitere Millionengewinne in Sachsen-Anhalt:

Eine Frau aus dem Burgenlandkreis erhielt im August eine Million Euro durch ein Rubbellos .

erhielt im August eine Million Euro durch ein . Im Landkreis Mansfeld-Südharz ging im Februar ein Gewinn von mehr als 1,6 Millionen Euro bei Lotto "6aus49" ein.

ging im Februar ein Gewinn von mehr als 1,6 Millionen Euro bei ein. Im Juli folgte ein weiterer Gewinn von gut einer Million Euro im Salzlandkreis .

. Ebenfalls eine Million Euro gewann im August ein Spieler aus Dessau-Roßlau beim Eurojackpot.

Nach vorläufigen Angaben gab jeder Einwohner Sachsen-Anhalts rechnerisch bisher 91,38 Euro für Lotto Sachsen-Anhalt aus. Ebert geht davon aus, dass die Spieleinsätze in diesem Jahr erneut die Marke von 200 Millionen Euro überschreiten werden – zum sechsten Mal in Folge.

Große Lotto-Gewinne in Sachsen-Anhalt trotz weniger hoher Jackpots

Dabei war 2025 ein Jahr mit vergleichsweise wenigen hohen Jackpots. Beim Eurojackpot wurde die maximale Gewinnsumme von 120 Millionen Euro nur zweimal erreicht, und auch bei Lotto "6aus49" lag der Jackpot selten über 20 Millionen Euro.

Wenn der Jackpot in solche Höhen steigt, spielen die Sachsen-Anhalter deutlich mehr. Symbolbild: Rolf Vennenbernd/dpa

Steigen die Jackpots, erhöhe sich laut Ebert die Zahl der abgegebenen Spielscheine deutlich – beim Eurojackpot teilweise sogar um das Doppelte. Viele Menschen würden darauf hoffen, dass ein großer Gewinn ihr Leben grundlegend verändert, und deshalb in Annahmestellen oder online spielen.

Bis zum 1. Dezember gab es in diesem Jahr 635 Gewinne ab 5.000 Euro – 40 mehr als im gesamten Vorjahr.