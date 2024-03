Gleich zwei Personen haben am Wochenende beim Lotto Millionengewinne abgeräumt. Die Spieler kommen aus Thüringen und Sachsen-Anhalt.

Erfurt/Magdeburg/dpa - Zwei Lottospieler oder -spielerinnen aus Thüringen und Sachsen-Anhalt haben am Wochenende Millionengewinne abgeräumt. Wie der Deutsche Lottoblock am Montag mitteilte, wurde der Jackpot in Thüringen geknackt.

Somit geht ein Gewinn von rund 15,2 Millionen Euro in den Freistaat. Der Tipper oder die Tipperin hatte am Samstag alle sechs Zahlen sowie die passende Superzahl im Lotto "6 aus 49" auf dem Spielschein. Das glückte bundesweit sonst keinem Spieler, wie es weiter hieß.

In Sachsen-Anhalt gab es einen weiteren Millionengewinn: Ein Spieler oder eine Spielerin hatte ebenfalls sechs Richtige angekreuzt, jedoch nicht die korrekte Superzahl. Dieser Treffer in Gewinnklasse 2 ist nach Lotto-Angaben knapp 6,3 Millionen Euro wert.

Laut Lotto-Toto Sachsen-Anhalt wurde der Spielschein im Februar anonym, ohne Lotto-Kundenkarte, in einer Verkaufsstelle in Halle abgegeben. Der Spieler tippte für mehrere Ziehungen und hat deshalb noch die Chance auf weitere Gewinne. Der Spieleinsatz lag bei 73,20 Euro.