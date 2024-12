Wer bei "6 aus 49" kein Glück hat, kann auch bei Spiel 77 oder Super 6 gewinnen. So wie ein Lotto-Spieler aus Anhalt-Bitterfeld, der bei einer Sonderauslosung vor mehr als einem Jahr 10.000 Euro gewonnen hat.

Bitterfeld. - Seit über einem Jahr hat ein Lotto-Spieler aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld, der bei einer Sonderauslosung 10.000 Euro gewonnen hat, seinen Gewinn nicht abgeholt, wie Lotto-Toto Sachsen-Anhalt auf Nachfrage bestätigt. Damit könnte es durchaus sein, dass der Tipper noch gar nichts von seinem Glück weiß.

Denn bei der regulären Lottovariante "6 aus 49" hatte er keine einzige Zahl richtig und somit nichts gewonnen. Allerdings: Bei der Sonderauslosung des Spiel 77 am 11. September 2023 war sein Tippschein unter den Gewinnerlosen. Somit kann er 10.000 Euro einstreichen.

Spiel 77 bringt Lotto-Spieler aus Anhalt-Bitterfeld Glück

An der Sonderverlosung nahmen seinerzeit automatisch alle Lotto-Scheine in Sachsen-Anhalt teil, auf denen auch das Spiel 77 angekreuzt war. Unter anderem gab es damals auch einen 10.000-Euro-Gewinn in Mansfeld-Südharz, der bisher ebenfalls noch nicht abgeholt ist.

Wie es von der Lottogesellschaft heißt, hat der Gewinner noch genügend Zeit, um seinen Tippschein bei einer Lotto-Annahmestelle einzureichen. Der Anspruch verfällt erst nach drei Jahren – in diesem Fall also am 31. Dezember 2026.

Lotto-Gewinn wird nicht abgeholt – was dann passiert

Meldet sich der Spieler bis dahin nicht, wandert das Geld erneut in den Topf für die Sonderauslosungen. Das gilt auch für einen weiteren hohen Gewinn in Sachsen-Anhalt, bei dem sich der Glückspilz bisher nicht gemeldet hat: Im April gewann ein Spieler aus dem Landkreis Wittenberg beim Eurojackpot eine Viertelmillion Euro. Er hat noch bis zum 31. Dezember 2027 Zeit, seinen Tippschein bei einer Filiale abzugeben.

Laut einer Sprecherin von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt kommt es immer wieder vor, dass selbst große Gewinne nicht bemerkt werden, einfach weil der Tippschein nicht in einer Lotto-Annahmestelle kontrolliert wird.