Ein Eurojackpot-Gewinn von über 250.000 Euro wartet seit mehr als anderthalb Jahren auf seinen Besitzer – doch der Gewinner aus dem Landkreis Wittenberg scheint nichts davon zu wissen. Die Lottogesellschaft sucht weiterhin nach dem glücklichen, aber ahnungslosen Tipper.

Im Landkreis Wittenberg hat ein Lotto-Spieler beim Eurojackpot im April 2024 mehr als 250.000 Euro gewonnen. Bis jetzt hat er die Summe nicht abgeholt. Ist der Tippschein verloren gegangen?

Wittenberg/DUR. – Er hatte richtig Glück, doch weiß offenbar immer noch nichts davon: Auch mehr als anderthalb Jahre nach seinem 250.000-Euro-Gewinn hat sich ein Lotto-Spieler aus dem Landkreis Wittenberg noch nicht gemeldet. Das Geld sei immer noch nicht ausgezahlt, bestätigt Lotto-Toto Sachsen-Anhalt auf Anfrage.

Lesen Sie auch: Lotto-Glück im Doppelpack! Diese Zusatzzahl hätte zwei Frauen noch reicher gemacht

Der Spieler hatte im April 2024 beim Eurojackpot einen Tipp für zwei Ziehungen abgegeben, er investierte 4,60 Euro in das Glücksspiel. Bei der Ziehung am 30. April hatte er alle fünf Gewinnzahlen (4, 20, 33, 37 und 45) sowie eine der zwei Eurozahlen richtig (8, 9) und somit genau 250.246,20 Euro gewonnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies gelingt, liegt bei rund eins zu sieben Millionen.

Was rät die Lotto-Gesellschaft den Menschen im Landkreis Wittenberg?

Eine Sprecherin der Lotto-Gesellschaft rät den Menschen im Landkreis Wittenberg, noch einmal genau nachzusehen. "Es empfiehlt sich, vielleicht im Handschuhfach des Autos oder in den Taschen von Jacken nachzuschauen, die man schon länger nicht mehr getragen hat", sagt sie.

Auch interessant: Mann aus Sachsen-Anhalt bleibt anonym: Eurojackpot-Gewinner von 58,3 Millionen Euro gefunden

"Vielleicht dient die Spielquittung auch als Lesezeichen in einem Buch, das Ende April 2024 gerade gelesen wurde und das jetzt wieder im Schrank steht", so die Sprecherin.

Wann verfällt der Lotto-Gewinn über 250.000 Euro?

Nachzuschauen kann sich auf jeden Fall lohnen. Denn noch hat der Glückspilz genügend Zeit, seinen Anspruch auf das Geld anzumelden. Laut Lotto-Toto kann der Gewinner noch bis zum 31. Dezember 2027 seinen Tippschein bei einer Lotto-Annahmestelle einreichen oder sich direkt bei der Lotto-Toto-Gesellschaft in Magdeburg melden.

Auch interessant: Lotto-Gewinn in Mansfeld-Südharz! Darum könnte sich Spieler trotzdem gewaltig ärgern

Sollte der Gewinner aus dem Landkreis Wittenberg das Geld bis dahin nicht anfordern, kommt es in den Topf für die Sonderauslosungen und kann somit erneut gewonnen werden.

Lotto-Gewinn über eine Million Euro verfällt nach drei Jahren

Erst im September 2025 hat ein Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet (Hessen) seinen Lotto-Schein in seiner Übergangsjacke gefunden. Und der machte ihn plötzlich zum Multimillionär: Er hatte im März den Jackpot der Lotterie 6aus49 geknackt und 15,3 Millionen Euro gewonnen.

Auch in Sachsen-Anhalt kommt es immer wieder vor, dass Lotto-Spieler hohe Gewinne nicht abholen. So war im Dezember 2022 ein Lotto-Gewinn über eine Million Euro verfallen, weil der Glückspilz aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz nicht gefunden wurde.

Auch interessant: Förderung in Sachsen-Anhalt: Kommen Dessau-Roßlaus Vereine bei der Verteilung der Lotto-Millionen zu kurz?

Es kommt aber auch vor, dass Gewinner sich erst nach langer Zeit melden. So reichte eine Frau aus Magdeburg kurz vor Weihnachten 2023 einen Tippschein ein, den sie im Februar 2021 gespielt hatte. Sie durfte sich über ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk über 100.000 Euro freuen.

Lesen Sie auch: Besser Hilfe suchen: Hohe Suchtgefahr bei Online-Glücksspiel

"Sie spielte selten Lotto, hatte die Spielquittung in den Schrank gelegt, um sie später mal kontrollieren zu lassen", berichtet die Sprecherin der Lotto-Gesellschaft. "Diese 34 Monate waren bislang die längste Zeitspanne zwischen Gewinnereignis und Gewinnanforderung bei Lotto Sachsen-Anhalt."