Online-Auktion Antiker Louis-Vuitton-Koffer in Quedlinburg versteigert: Das war das Höchstgebot

Bei einer Kunstauktion in Quedlinburg kamen am Samstag mehrere wertvolle Objekte unter dem Hammer. Vor allem ein rund 100 Jahre alter Koffer von Louis Vuitton sorgte im Vorfeld für Aufsehen. Für welchen Preis das Objekt am Ende seinen Besitzer wechselte.