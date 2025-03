Vom 13. bis 15. Juni 2025 Juni wird in Wittenberg das Stadtfest "Luthers Hochzeit" gefeiert. Was der Eintritt dieses Jahr kostet, wie Sie Ihre eigene Liebesgeschichte mit einbringen können und weitere Infos erhalten Sie hier.

500 Jahre Liebe: Alle Infos zum Jubiläum von "Luthers Hochzeit" 2025 in Wittenberg

Wittenberg. - Das Stadtfest Luthers Hochzeit wird vom 13. bis 15. Juni 2025 in Wittenberg gefeiert. Dieses Jahr steht ein ganz besonderes Jubiläum an: Vor 500 Jahren heirateten der ehemalige Mönch Martin Luther und die entflohene Nonne Katharina von Bora.

Das Jubiläum von "Luthers Hochzeit" wird mit einem umfangreichen Programm für Unterhaltung sorgen und gebührend gefeiert werden. 2024 wurden mehr als 55.000 Besucher verzeichnet.

Was ist Luthers Hochzeit in Wittenberg?

Das Stadtfest erinnert an die Eheschließung des Reformators Martin Luther mit der entflohenen Nonne Katharina von Bora. Im Jahr 2025 wird der 500. Hochzeitstag des Paares begangen.

Martin Luther (1483-1546) hatte seine Katharina (1499-1552), eine entflohene Nonne, am 13. Juni 1525 in Wittenberg geheiratet. Dies galt als höchst verwerflich zur damaligen Zeit. Bei der Trauung im Schwarzen Kloster, dem heutigen Lutherhaus, waren 1525 offenbar nur Lucas Cranach, Justus Jonas, der Jurist Johann Apel und Johannes Bugenhagen anwesend. Die eigentliche Feier fand 14 Tage später in größerem Rahmen statt - an einem Dienstag, der glückverheißend für Eheschließungen galt.

Luthers Hochzeit wird in der Stadt Wittenberg jedes Jahr gebührend gefeiert. Mit historischen Marktbuden, Festumzuegen und Buehnenprogramm ist das Stadtfest jedes Jahr gut besucht. Foto: Imago/epd

Jubiläum "500 Jahre Liebe" - Es werden Liebesgeschichten gesucht!

Zum 500. Jubiläum von "Luthers Hochzeit" feiert die Lutherstadt Wittenberg nicht nur das historische Ereignis der Hochzeit, sondern auch das Motto "500 Jahre Liebe". Denn 2025 werden Liebesgeschichten gesucht, die auf dem Stadtfest entstanden sind.

Bis zum 9. April 2025 können Beiträge per E‑Mail an marketing@wittenberg.de mit einem passendem Foto oder Schnappschuss eingereicht werden. Die zwei schönsten Liebesgeschichten werden anschließend ausgewählt und veröffentlicht. Die Gewinner der originellsten Liebesgeschichte können sich über Tickets für das gesamte Veranstaltungswochenende "Luthers Hochzeit" freuen.

Die Stadt Wittenberg möchte mit diesem Gewinnspiel verdeutlichen, dass "Luthers Hochzeit" nicht nur ein historisches Ereignis ist, das jährlich gefeiert wird, sondern auch echte Liebesgeschichten schreibt - und das seit nun knapp 500 Jahren.

Lutherstadt Wittenberg feiert Luthers Hochzeit in historischen Gewändern. Foto: Imago/ Sylvio Dittrich

Programm-Highlights von "Luthers Hochzeit" 2025 in Wittenberg

Freitag, 13. Juni 2025

Am Nachmittag des 13. Juni kommt das vermählte Lutherpaar aus seinem Haus. Es begibt sich auf den Hof des Augusteums. Dort werden die beiden von ihren Freunden und Zeitgenossen aus dem Mittelalter bejubelt. Um 17 Uhr werden alle Hochzeitsgäste und das Brautpaar auf dem Marktplatz zur großen Eröffnung der dreitägigen Hochzeitszeremonie erwartet.

Ab 22 Uhr wird es ein musikalisches Highlight mit der Band Rebell Tell auf dem Markplatz geben. Dies ist ein Hochzeitsgeschenk des Wittenberger Kunstvereins an die Lutherstadt Wittenberg.

Samstag, 14. Juni 2025

Am Samstag, dem 14. Juni, findet um 14 Uhr der große historische Festumzug mit mehr als 2.000 feierfreudigen Hochzeitsgästen statt. Es werden mehrere tausende Zuschauer erwartet.

Von 17 bis 19 Uhr lädt das Hochzeitspaar die Gäste in die Mittelstraße ein, denn dort befindet sich die längste Hochzeitstafel der Stadt. Sie erstreckt sich auf einer Länge von 500 Metern. Es darf mit dem Ehepaar Luther und seinen Hochzeitsgästen an der Tafel bei Speis und Trunk geschlemmt werden. Aber vor allem wird zusammen gefeiert.

Vorab kann bis zum 15. Mai 2025 für die Tafel ein Tisch à sechs Personen reserviert werden. Für die Reservierung einfach eine E-Mail an eric.schlueter@wittenberg.de senden. Der genaue Ablauf wird bekannt gegeben.

Am Samstagabend wird es so viel Hochzeitsmusik wie noch nie geben. Denn in 13 Erlebniswelten erwartet die Besucher des Stadtfestes ein umfangreiches Programm, das dem 500. Jubiläum gerecht wird. Ein besonderes Highlight ist das Konzert der Spielleut Rammeschucksn um 21 Uhr auf dem Marktplatz.

Aber das sind noch nicht alle Programmpunkte: Es gibt auch ein Kindertheater, Tänze der Renaissance, mittelalterlichen Rock mit Sackpfeife und Trommlern, Blues & Folk, Wittenbergs Fanfarenzug sowie den Gästefanfarenzug aus Bretten mit den Fahnenschwingern aus dem Vogtland zu sehen und zu hören.

Auch junge Hochzeitsgäste sind herzlich eingeladen, um auf dem Schlosshof zu der Hochzeitsmusik zu tanzen.

Dudelsack und Trommelwirbel begeistern Zuschauer jedes Jahr bei Luthers Hochzeit in Wittenberg. Foto: Imago/epd

Sonntag, 15.06.2025

Am Sonntag, dem 15. Juni, ist das Programm auf Familien ausgerichtet. Der Beginn ist 10.30 Uhr am Lutherhaus, wo durch das Kinder-Lutherpaar die Hochzeitstorte angeschnitten wird. Die kleine Katharina und der kleine Martin führen um 11 Uhr dann den historischen Kinderfestumzug an. Dabei winken sie auf ihrem Weg zum Marktplatz Besuchern und Hochzeitsgästen zu, während sie süße Leckereien verteilen.

Die historische Spielstraße (Wallstraße) für „Plagen & Bälger“ lädt nicht nur sonntags, sondern am gesamten Veranstaltungswochenende, Kinder und Erwachsene zu spielerischen Abenteuern ein. Ab 15 Uhr gibt es auf dem Marktplatz Liebeslieder von Roland Kaiser zu hören.

Öffnungszeiten vom Stadtfest "Luthers Hochzeit" in Wittenberg

Freitag, 13. Juni: 16 bis 2 Uhr (Ausschankschluss)

(Ausschankschluss) Samstag, 14. Juni: 11 bis 1 Uhr (Ausschankschluss)

(Ausschankschluss) Sonntag, 15. Jni: 10 bis 17 Uhr (Abbaubeginn)

Wer ist das Lutherpaar 2025 in Wittenberg?

Fest steht bereits, wer in diesem besonderen Jahr in die Rollen der berühmten historischen Persönlichkeiten schlüpfen darf: Selina und Christian Tylsch. Der Landrat also und die Chefin des Hotels "martas", die auch im echten Leben ein Paar sind. „Das ist“, sagen beide, „für uns eine außergewöhnliche Ehre.“

Was kostet ein Ticket für das Stadtfest "Luthers Hochzeit"?

25 Euro (23 Euro im Online-Vorverkauf) kostet der Besuch von Luthers Hochzeit für das komplette Fest an der Tageskasse. Tagestickets für Freitag oder Samstag kosten jeweils 18 Euro. Tagestickets zum Preis von 12 Euro sind für Sonntag, dem Familientag, an der Tageskasse erhältlich.

Inhaber des Wittenberger Sozial- und Familienpasses zahlen acht Euro, Kinder bis zum 14. Lebensjahr haben freien Eintritt in die Erlebniswelten. Bei Schwerbehinderten mit Merkzeichen B im Ausweis erhält die Begleitperson freien Eintritt.

Beim Stadtfest Luthers Hochzeit wird traditionell der Kranz hochgezogen. Foto: Thomas Klitzsch

Tickets zu "Luthers Hochzeit" in Wittenberg: Wo der Vorverkauf gestartet hat

Der Vorverkauf der Eintrittsbändchen zum Fest „Luthers Hochzeit“ in Wittenberg ist am 17. März an zahlreichen Stellen gestartet, die bei www.lutherhochzeit.de abgerufen werden können. Dort wird auch ausführlich über das Programm, die Erlebniswelten, Anreise und mehr informiert.

Wo kann man die Tickets für Luthers Hochzeit in Wittenberg kaufen?

Es gibt verschiedene Orte, an denen Tickets für das Wittenberger Stadtfest "Luthers Hochzeit" erworben werden können.

Sparkasse Wittenberg in folgenden Filialen: Am Markt, Am alten Bahnhof, Klein Wittenberg, Platz der Demokratie

Sparkasse Zahna

Tourist Information (Schloßplatz und Stadthaus)

Stadtwerke Wittenberg

Lutherstadt Wittenberg / Bürgerbüro

KN-Mobilfunk im Arsenal

Cranachstiftung (Markt 4 im Cranachlädchen)

Tourist-Information Gräfenhainichen

Naue’s Minicenter in Reinsdorf

Stadtverwaltung Coswig im Bürgerbüro

Intersport Klöpping in Wittenberg und Jessen

Papeterie in Pratau

Adresse Luthers Hochzeit: Wo Parkplätze sind

Für Gäste, die mit dem Auto anreisen, wird laut Stadtverwaltung an der Kuhlache ein Sonderparkplatz eingerichtet. Ein Shuttleservice von der Kuhlache über den Parkplatz Hauptbahnhof Ost und Parkplatz Hauptbahnhof West bis hin zur Mauerstraße (Bushaltestelle am Stadthaus) sei an allen drei Veranstaltungstagen eingerichtet.

Der Lageplan für das Wittenberger Stadtfest Luthers Hochzeit. Screenshot: Stadt Wittenberg

Wie kommt man mit dem Auto zum Stadtfest Luthers Hochzeit in Wittenberg?

Mit dem Auto gibt es verschiedene Möglichkeiten, um zu dem Stadtfest in Wittenberg zu gelangen. Das sind unter anderem:

A9 Berlin-München, Abfahrt Coswig, auf der B187 Richtung Wittenberg

B2 aus Richtung Leipzig

B2 aus Richtung Potsdam

Wie kommt man mit der Bahn zum Stadtfest Luthers Hochzeit in Wittenberg?

Auch hier gibt es einige Möglichkeiten, zum Stadtfest nach Wittenberg zu gelangen. Dazu gehören:

ICE Hamburg-München, Haltepunkt Lutherstadt Wittenberg, Hauptbahnhof

S‑Bahnen/Nahverkehrszüge, u.a. aus den Richtungen Leipzig, Dessau, Magdeburg, Halle, Berlin

Ein vollständiges Programm von Luthers Hochzeit ist auf der Webseite der Stadtverwaltung Wittenberg zu finden.

Im kommenden Jahr findet das Stadtfest "Luthers Hochzeit" vom 12. bis 14. Juni 2026 statt.