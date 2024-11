Überraschung im Fall der am 2. Mai 2015 vom Wilhelmshof bei Stendal vermissten Inga: Ein Smoothie-Hersteller druckt erstmals Fahndungsbilder auf Flaschen, die in mehr als 30.000 Supermärkten im deutschsprachigen Raum verkauft werden.

Stendal. - Mit der ungewöhnlichen Kampagne eines Smoothie-Herstellers auf seinen Flaschen wird aktuell in den Supermarktregalen in Deutschland, Österreich und der Schweiz nach neuen Hinweisen zu der am 2. Mai 2015 bei Stendal verschwundenen fünfjährigen Inga gefahndet. Ihre Mutter Victoria Gehricke: „Wir sind die ersten in Deutschland, die so etwas machen, also ein Produkt aus dem Supermarkt nutzen, um nach einem Kind zu suchen. Für mich ist das eine Chance, dass meine Familie und ich neue Hinweise zu Inga erhalten.“