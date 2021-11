Magdeburg wählt neuen Oberbürgermeister am 24. April 2022

Magdeburg - Die Magdeburger wählen am 24. April 2022 einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin. Das hat der Stadtrat der Landeshauptstadt am Donnerstag entschieden. Sollte ein zweiter Wahlgang nötig sein, wird dieser am 8. Mai 2022 stattfinden. Bewerbungen um das Amt des Oberbürgermeisters können entsprechend dem Beschluss bis zum 28. März eingereicht werden. Mitte 2022 endet die Amtszeit von Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD). Er ist seit 2001 Rathauschef in der rund 240 000 Einwohner zählenden Landeshauptstadt. Er wurde zweimal wiedergewählt, zuletzt 2015.