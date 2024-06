Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - „Die nächste Herausforderung wartete schon“, blickte Norbert Stefaniak vor einem Jahr am Ende des Berichts über sein 300 Kilometer langes Stehpaddeln von Magdeburg nach Dresden voraus und endete: „2024 geht es mit dem Fahrrad auf der ,Via Romea’ zur italienischen Hauptstadt.“ Dass er das nicht nur so dahingesagt hat, beweist nun die Urkunde „Testimonivum peregrinationis peractae ad limina petri“ (Beweis einer Pilgerfahrt zur Schwelle Petri), die an seinem Computer liegt, auf dem er die Highlights-Fotos seiner Reise abgespeichert hat.