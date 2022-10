Die Crew „Together One“ wird in Graz ihren eigenen Ansprüchen gerecht und erkämpfen einen Podestplatz. Die Jury gerät indes nach Fehlurteilen unter Beschuss.

Magdeburg/Graz - Die Magdeburger Breakdancer „Together One“ sind bei den Weltmeisterschaften in Graz (Österreich) ihren eigenen Ansprüchen als Junioren-Europameister gerecht geworden und haben den anvisierten Platz auf dem Treppchen erkämpft. Nach einer überzeugenden Show erreichten die sechs Magdeburger zwischen 12 und 14 Jahren das Battle der besten vier – am Ende reichte es zu Bronze. Den Titel sicherte sich die slowenische Crew „Peaks Brenners“, Silber ging an die Kroaten „Mesoblast Drobitelji“.