Magersucht: Uneins mit dem eigenen Körper

Magdeburg - „Tinka“, so der Spitzname der 24-Jährigen, hält in einem Therapieraum der Uniklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie ein Bild in die Kamera. Die Magdeburgerin hat es selbst während der Kunsttherapie gemalt und die Magersuchtpatientin erklärt, was sie damit ausdrücken will: „Ich habe mich für Grün entschieden, um mein Inneres zu beschreiben. Zuerst Hellgrün, darauf etwas dunklere Kleckse – mein Getriebensein – und in noch dunklerem Grün Säulen – meine Stützen, zum Beispiel die Therapiegespräche.“