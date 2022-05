Halle (Saale)/MZ - Die Not spitzt sich seit Jahren zu: In den Kreißsälen und für die Nachsorge fehlen Hebammen. Diese Entwicklung wird sich verschärfen, sagt Undine Bielau, Vorsitzende des Hebammenverbandes in Sachsen-Anhalt. Gründe seien eine zu niedrige Bezahlung und schlechte Arbeitsbedingungen. Durch die Akademisierung drohe zudem eine Spaltung des Berufs. MZ-Redakteurin Lisa Garn spricht mit der 45-Jährigen über die schwierige Suche nach Hebammen, Belastungen im Job und fehlende Konzepte.