Warum Medikamente in Sachsen-Anhalt weiter Mangelware bleiben

Vor Kundschaft konnten sich Apotheken in den vergangenen Wochen kaum retten. Das vom Arzt verschriebene Präparat war jedoch häufig nicht verfügbar. Ein Ende der Misere ist nicht in Sicht.

Ein Apotheker an der fast leeren Medikamenten-Schublade.

Magdeburg - Anne-Kathrin Haus ist zwar erst seit fünf Jahren Inhaberin der Corvinus-Apotheke in Colbitz (Bördekreis), dennoch hat sie eine Lektion schon gelernt: Strukturelle Probleme lösen sich nicht einfach in Luft auf. Und so geht das neue Jahr weiter, wie das alte aufgehört hat. Viele Medikamente sind wegen Lieferkettenproblemen Mangelware. „Wir sind täglich zum Improvisieren gezwungen, um die Patienten zu versorgen“, sagt die 34-Jährige. Immer sei man auf der Suche nach Ersatzpräparaten.