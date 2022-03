Mehr als 9829 Neuinfektionen: Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt erneut gestiegen

Magdeburg/dpa - Nach einem leichten Rückgang am Vortag ist die Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt wieder leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut gab die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Donnerstag mit 1972,1 (Vortag: 1912,3) an. Binnen 24 Stunden kamen 9829 Neuinfektionen und acht weitere Todesfälle hinzu. Seit Pandemie-Beginn sind in Sachsen-Anhalt 4881 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Nur die Stadt Magdeburg liegt den RKI-Angaben zufolge noch unter der Inzidenz-Schwelle von 1000 - der Wert wurde für die Landeshauptstadt mit 899,2 angegeben. Den vergleichsweise höchsten Wert meldete das RKI für den Landkreis Harz (2780,4).