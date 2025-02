Feuerwehr Halle bei "Mensch Retter" im Extrem-Einsatz: Mann liegt Monate tot in der Wohnung

Die Kameraden der Feuerwehr Halle sind am Dienstagabend in der Doku-Serie "Mensch Retter" auf RTL 2 zu sehen.

Halle (Saale). Heute Abend läuft auf RTL Zwei eine neue Folge von "Mensch Retter". Teil der Doku-Serie sind dieses Mal Einsatzkräfte der Feuerwehr Halle.

In der Vergangenheit wurden bereits mehrmals Ärzte und Rettungsteams im Halleschen Klinikum Bergmannstrost von der Kamera begleitet.

RTL Zwei: Neue Folge von "Mensch Retter" spielt in Halle

In der aktuellen Folge wird Hauptbrandmeister Jens Röthing vom Ordnungsamt der Stadt zu einem Mehrfamilienhaus in der südlichen Neustadt gerufen. Es geht um eine Nottüröffnung.

Vor Ort wird klar: Dieser Einsatz wird vermutlich ein trauriges Ende nehmen. Ein Beamter erklärt den Kameraden, dass der Mieter, dessen Tür im zweiten Stock geöffnet werden soll, seit sechs Monaten nicht gesehen worden ist. Zudem sei er ein Alkoholiker.

Bei der Öffnung der Tür steigt den Kameraden sofort ein strenger Gestank in die Nase. Alle Anwesenden wissen, was das für den Mieter heißt: "Der Geruch ist eindeutig."

Mann liegt in Halle monatelang tot in der Wohnung

Tatsächlich finden die Feuerwehrleute den Mann tot auf dem Wohnzimmerboden liegen, umgeben von seinen verwahrlosten Habseligkeiten. Sie stellen zudem fest, dass seine Verwesung schon stark fortgeschritten ist.

Wie der erfahrene Hauptbrandmeister Jörg Röthing verrät, sind solche Einsätze keine Einzelfälle. "Das war jetzt mal ein extremer Fall über so einen langen Zeitraum, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass Leute entdeckt werden, die bereits mehrere Wochen verstorben sind", sagt er dem Kamerateam. Es habe auch mit der Anonymität der Großstadt zu tun, dass der Mann so lange in der Wohnung lag. "Es ist unschön für alle."

Die komplette Folge von "Mensch Retter" ist am Dienstagabend um 21.15 Uhr bei RTL Zwei zu sehen.