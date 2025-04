Magdeburg. - Er gilt als schwerster Messerangriff des vergangenen Jahres: Ein 27-jähriger Afghane tötet am 14. Juni erst einen Landsmann in einem Mehrfamilienhaus in Wolmirstedt und greift dann auf einer privaten EM-Party mehrere dort befindliche Menschen an. Drei von ihnen werden zum Teil schwer verletzt. Die kurze Zeit später eintreffende Polizei muss die Schusswaffe einsetzen, um den Angreifer zu stoppen. Er wird dabei getötet. Dieser und weitere Fälle in Deutschland haben später zu einer Verschärfung des Waffengesetzes in Bezug auf Messer geführt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.