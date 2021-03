Eckhard Henschel an der Hinweistafel für den Mittelpunkt Sachsen-Anhalts in Tornitz. Foto: Andreas Stedtler

Seit 2009 markiert in einem kleinen Ort im Salzlandkreis ein Schild den Mittelpunkt Sachsen-Anhalts. Angefertigt hat es Eckhard Henschel.

Tornitz l Ein schneidender Wind bläst an diesem Januar-Tag in Tornitz, einen Ortsteil der Stadt Barby im Salzlandkreis. Nur wenige Stufen, dann steht Eckhard Henschel am Mittelpunkt von Sachsen-Anhalt. Die Skulptur befindet sich nur einige Meter von Henschels Vorgarten entfernt. Der 70-Jährige blickt über grüne Wiesen und Äcker. Nicht weit entfernt fließt die Saale. „Schön hier, nicht wahr? Wir sind hier vom Fluss umzingelt“, sagt er.



Auch ganz in der Nähe leitet Henschel gemeinsam mit seinen Söhnen die größte Firma in Tornitz. Branche: Metallbau, 136 Mitarbeiter. Und dann ist er auch noch Ortsbürgermeister des 400-Seelen-Ortes.



Stele stand ursprünglichauf dem Acker

Er steht vor der Tafel, die auf den Mittelpunkt des Landes verweist. Material und Zuschnitt kommen von seinem Metallbau-Unternehmen. „Ursprünglich stand die Stele mal da hinten auf dem Acker“, sagt der 70-Jährige. „Dann haben wir sie aber versetzt, hier kommen ein paar mehr Leute vorbei.“ Die Geschichte vom geografischen Mittelpunkt ist eine von vielen Storys, die Eckhard Henschel auf Lager hat. Sie geht folgendermaßen: 2008 gab Reisebuchautor Michael Moll in Tornitz einen Tipp, wo die Mitte sein könnte. Moll hatte die Idee, alle Mittelpunkte der deutschen Bundesländer zu bereisen und zu fotografieren.



Bei seinen Recherchen entdeckte er auf einer Internetseite eine Berechnung, nach der sich der bislang noch unmarkierte Mittelpunkt Sachsen-Anhalts in Tornitz befinde, erinnert sich Moll am Telefon. Er rief die damalige Ortsbürgermeisterin an, die war Feuer und Flamme, der Reiseblogger besuchte Tornitz und präsentierte seine Eindrücke von den Erkundungen der geografischen Zentren Deutschlands. Als er wieder zu Hause angekommen war, dauerte es nicht lange und in Tornitz stand die Stele. Ursprünglich an einem Feldweg in Tornitz. Der ganz große Touristenmagnet wurde sie nicht.



Doch ist Tornitz tatsächlich der Mittelpunkt Sachsen-Anhalts? 2010 vermeldete das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt überraschend, dass der Mittelpunkt des Landes nach anerkannter Methode der Berechnung auf einem Feld in Schönebeck liege. Die Folge: Seit einigen Jahren steht nun auch dort eine Hinweistafel.



Auf seine Stele in Tornitz ist Henschel trotzdem stolz. „Ich gönne Schönebeck den Mittelpunkt natürlich“, sagt er amüsiert. Und mit seinem Unternehmen ist Henschel trotz aller geografischen Spitzfindigkeiten auch ein Fixpunkt in Tornitz. Und darüber hinaus: Es gibt in Sachsen-Anhalt nicht viele Metallbau-Unternehmen, die trotz aller Unwägbarkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung im Osten Deutschlands auf eine so lange Firmengeschichte zurückblicken können. 2019 feierte Metallbau Henschel sein 100-jähriges Bestehen.



Mir einer kleinen Schmiede in Barby fing 1919 alles an. Dank zuverlässiger Kunden und eines guten Auftragspolsters kann der Firmenchef in diesen Tagen den Folgen der Corona-Pandemie trotzen. „Inflation, Hitler, Kommunismus – alle Krisen überstanden und, wie man sieht, die Firma gibt es immer noch“, sagt der Unternehmer. Als Ingenieur beim heute im nahen Calbe ansässigen Maschinenbauer Doppstadt beschloss der junge Eckhard Henschel, dass er etwas Eigenes, Großes auf die Beine stellen wollte.



1979 beim Vater in den Betrieb eingestiegen

1979 stieg er in den Betrieb des Vaters ein, stellte neue Leute ein, gewann Kunden. Zu DDR-Zeiten waren das vor allem ein Traktoren- und ein Betonwerk. Nach der Wende folgten „schlaflose Nächte“, erinnert sich der Firmenchef. Volkseigene Betriebe wurden abgewickelt, das Metallbauunternehmen brauchte neue Kunden. Henschel musste dringend neue Aufträge an Land ziehen, Klinken putzen.



Seine Beharrlichkeit zahlte sich aus. Erste veritable Aufträge kamen bald vom damals größten westdeutschen Baukonzern Holzmann, später von Hochtief. Für Tornitz setzte er seit 1990 auch als Bürgermeister seine Vorstellungen um. Es müsste doch möglich sein, die wachsende Zahl von Erwerbslosen wieder in Lohn und Brot zu bekommen. Als er gewählt wurde, versprach er: Ich schaffe Arbeitsplätze.



Nach der Wende tütete er etwa den Deal mit einem Kieswerk ein. „Ihr könnt in Tornitz loslegen, einzige Bedingung: Ich gebe euch eine Liste mit Namen, die stellt ihr ein.“ Das Kiesunternehmen tat, wie ihm geheißen. Frühere Mitarbeiter aus dem Traktorenwerk fanden neue Arbeit. Gewerbeansiedlungen folgten, die Steuereinnahmen sprudelten ganz gut, erinnert sich Henschel. Bis 1994 blieb er Bürgermeister.



Dabei hatte er den Job gar nicht um jeden Preis machen wollen. Wenig ausgeprägt war auch der Wunsch, in eine Partei einzutreten. Bis heute ist er dann doch CDU-Mitglied geblieben. Seit einigen Jahren ist Henschel auch wieder Ortsbürgermeister. „Das wollte kein anderer machen, dann hab ich eben noch mal Ja gesagt.“



Henschel Metallbau liefert nach ganz Europa, Tornitz ist nämlich nicht nur ein bisschen Mittelpunkt Sachsen-Anhalts, sondern auch relativ passabel an der A 14 gelegen.



Dass es auch in Pandemie-Zeiten gut läuft, ist dem größten Kunden zu verdanken: Lidl. 1993 ging die Kooperation los. Anfangs errichtete Henschel für den Discounterriesen Zentrallager. Vor zehn Jahren kamen Einkaufswagenboxen auf Parkplätzen hinzu.



Geländer für die Giga-Factory von Musk

Für die Giga-Factory von Tesla-Chef Elton Musk möchte Henschel künftig die Geländer bauen. Die Entscheidung, ob er im brandenburgischen Grünheide zum Zug kommt, ist noch nicht gefallen. Es wäre nicht das erste Prestigeprojekt, das er sich irgendwie an Land zieht. Unter anderem stammen Spezialteile für das Pretziener Wehr aus Tornitz. Für die Grüne Zitadelle in Magdeburg wurden Geländer und Treppen gefertigt. Für das Hundertwasser-Bauwerk, in dem fast alles schief und krumm angelegt ist, schwor er seine Mitarbeiter das erste und einzige Mal ein: „Diesmal müsst ihr nicht ganz so genau arbeiten“, erzählt er und lacht. Die Kunden bekommen von Henschel eben genau das, was sie brauchen.



Für die Zukunft sieht er sein Unternehmen gut gerüstet. Mehre Millionen Euro hat er in neue Hallen (insgesamt 12 000 Quadratmeter Produktionsfläche) und in moderne Maschinen investiert. Fachkräfte zu finden, wird allerdings immer schwieriger, deshalb bildet er, so gut es geht, selbst aus. 14 Azubis hat er derzeit.



Stolz ist er auf einen Auszubildenden aus Mali, der als Flüchtling nach Deutschland kam. In dem jungen Mann sah er Potenzial und trug sogleich dem Meister auf, sich um ihn besonders zu kümmern. „In der Ausbildung hatte er fast nur Einser“, sagt Henschel. Kürzlich konnte er den jungen Mann übernehmen. Den Unternehmer aus Tornitz freuen solche Geschichten.



Im Betrieb kümmert sich der Senior-Chef heute um alles, „worauf die Söhne keine Lust haben“. Vom Unternehmen will er noch nicht ganz lassen. „Ich will als Rentner ja schon noch was zu tun haben“, sagt Henschel.



Ständig im Mittelpunkt müsse er aber nicht mehr stehen, sagt er schmunzelnd.