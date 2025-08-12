Fast vier Jahre nach dem rätselhaften Verschwinden der damals 22-jährigen Milina K. aus Brandenburg wurde ein tragischer Fund gemacht: Ihre sterblichen Überreste wurden in einem Waldgebiet in Sachsen-Anhalt entdeckt. Die Hintergründe sind weiter unklar und werfen neue Fragen auf.

Die 22-Jährige wurde damals auch mit Polizeitauchern gesucht.

Luckenwalde. – Knapp vier Jahre nach dem rätselhaften Verschwinden einer jungen Frau aus Luckenwalde wurde ihre Leiche in einem Waldgebiet in Sachsen-Anhalt entdeckt.

Milina K., zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 22 Jahre alt, galt seit September 2021 als vermisst. Die Kriminalpolizei hat inzwischen Ermittlungen wegen eines möglichen Tötungsdelikts aufgenommen. Das bestätigten sowohl das Land Brandenburg als auch das Polizeipräsidium Brandenburg in einer gemeinsamen Mitteilung.

Leiche von Milina K.: Wurde sie bei Dessau oder Coswig gefunden?

Eine mögliche Verbindung zur Region Dessau zeichnet sich ab – zumindest wurde die entsprechende Pressemitteilung auch von der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau an Medienvertreter versendet. Zuständig ist die PI Dessau für die Landkreise Wittenberg, Anhalt-Bitterfeld sowie die Stadt Dessau-Roßlau.

Die sterblichen Überreste von Milina K. wurden in Sachsen-Anhalt entdeckt. Foto: Polizei Brandenburg

Ob und wie der Fall tatsächlich mit dem Gebiet rund um Dessau-Roßlau verknüpft ist, bleibt bislang offen. Sowohl die Polizei in Brandenburg als auch die in Sachsen-Anhalt verwiesen auf die Staatsanwaltschaft Potsdam als alleinige Auskunftsstelle.

Eine Sprecherin der Behörde äußerte sich jedoch zurückhaltend: Weder bestätigte noch dementierte sie Spekulationen, wonach die Leiche in einem Wald bei Dessau entdeckt worden sei. Auch Hinweise auf einen Fundort in der Nähe von Coswig blieben bislang unkommentiert.

Vermisste aus Brandenburg: Suche mit Polizeitauchern ohne Erfolg

Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat für entscheidende Hinweise zur Aufklärung des Falls eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Kurz nach dem Verschwinden zeigte sich die Behörde noch hoffnungsvoll, die junge Frau lebend zu finden.

Die Polizei befragte Personen aus dem Umfeld der Vermissten, um mehr über die Umstände ihres Verschwindens zu erfahren und Hinweise auf ihren Aufenthaltsort zu erhalten. Auch eine Suche mit Polizeitauchern in Luckenwalde blieb ohne Ergebnis.

Milina feierte vor ihrem Verschwinden mit drei jungen Männern

Milina K. war nach Angaben der Bild in der Nacht zum 25. September 2021 aus dem Nuthepark in Luckenwalde verschwunden. Sie soll dort mit Freunden gefeiert haben.

Dabei habe es sich um drei junge Männer gehandelt haben. Darunter sei Milinas Ex-Freund gewesen, mit dem sie auch nach der Trennung ein freundschaftliches Verhältnis gehabt haben soll. Ein Foto aus der Nacht, das sie auf einer Parkbank zeigt, war demnach das letzte Lebenszeichen der jungen Frau.

Keine Erinnerung an tote Milina in Luckenwalde

Wie die MAZ berichtet, erinnere in Luckenwalde derzeit kein Erinnerungsort an Milina K.: "Keine Blume, keine Kerze, kein Kondolenzbuch." An der Bank im Nuthepark, auf der die damals 22-Jährige zuletzt lebend gesehen wurde, stehe ein kaputtes Dixie-Klo.

Auch die Verwaltung von Luckenwalde verzichtete demnach bisher auf eine Stellungnahme, öffentliche Worte der Anteilnahme oder des Bedauerns.

Eine öffentliche Trauerveranstaltung schließe man nicht aus, heißt es weiter. Diese soll jedoch nur nach enger Absprache mit der Familie stattfinden – wenn diese eine Kontaktaufnahme überhaupt wünsche.