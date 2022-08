Am Wochenende haben gleich vier Spieler aus Halle im Lotto gewonnen. Millionäre dürften sie aber wahrscheinlich trotzdem nicht geworden sein.

Halle (Saale)/MZ - Gleich vier Hallenser haben am vergangenen Wochenende im Lotto gewonnen. Millionär dürfte dennoch keiner von ihnen geworden sein.

10.000 Euro gewann ein Spieler bei der „Glücksspirale“, weil er die fünfstellige Gewinnzahl richtig geraten hatte. Die anderen drei Gewinner hatten das klassische Lotto gespielt und jeweils fünf von sechs Gewinnzahlen richtig, plus die Superzahl. Jeder von ihnen bekommt nun 11.203,40 Euro ausgezahlt.

Die Lotto-GmbH gratulierte allen Gewinnern. „Während beim Wetter Hoch Oscar gerade wieder Sonne und Hitze bringt, sorgt Lotto in Halle für einen angenehmen Geldregen“, schrieb Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert am Montag in einer Pressemitteilung.

Im Jahr 2022 haben bereits 40 Frauen und Männer in Halle Lottogewinne von 5.000 Euro und mehr bekommen.