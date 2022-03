Ministerium investiert 37,6 Millionen Euro an Gewässern

Magdeburg - Das sachsen-anhaltische Umweltministerium will in diesem Jahr 37,6 Millionen Euro in den Naturschutz an Seen und Flüssen investieren. Zugleich sollen weitere 95,3 Millionen Euro in den Hochwasserschutz fließen, teilte das Ministerium am Donnerstag in Magdeburg mit. Gegenüber dem Vorjahr sei das im Naturschutz mehr als doppelt soviel, im Hochwasserschutz ein Plus von fast 30 Prozent.

„Der Klimawandel ist auch für unsere Gewässer ein enormer Stresstest“, erklärte Umweltminister Armin Willingmann (SPD). Extrem trockene und warme Sommer sorgten dafür, dass Wassertemperaturen stiegen, kleinere Gewässer austrockneten und Lebensräume schwänden. Die Dürrejahre 2018 bis 2020 hätten gezeigt, dass natürliche und naturnahe Gewässerabschnitte deutlich widerstandsfähiger gegenüber Klimaeinflüssen seien. „Deshalb setzen wir verstärkt auf Renaturierung, um unsere Gewässer dauerhaft als intakten Lebensraum für Pflanzen und Tiere zu erhalten.“