Noel-Neo Beck aus Magdeburg ist einer von fünf Schülern, die für das Schülerticket 2019 unter anderem auf einem Plakat am Hasselbachplatz werben. Fotoquelle: Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH

Plakaten in Sachsen-Anhalt mit Schülern aus Magdeburg, Salzwedel und Dessau-Roßlau kündigen das Schülerferienticket für Bus und Bahn an.

Magdeburg (jl) l Insgesamt fünf Schüler aus Sachsen-Anhalt haben für das Schülerferienticket 2019 gemodelt und werben mit ihrem Gesicht auf Plakaten im Bundesland dafür. Die 16-jährige Enie Schiepe aus Zahna-Elster, der Magdeburger Noel-Neo Beck (18), der 16-jährige Christian Hoffmann aus Dessau-Roßlau, Lea Charlott Hoffmann (18) aus Arneburg und der 17-jährige Phillip Nguyen (17) aus Salzwedel.

Das Schülerferienticket gibt es bei Verkehrsunternemn sowie Jugendherbergen für 27 Euro. Schülerinnen und Schüler bis 22 Jahre können damit per Bahn und Bus in den Sommerferien (4. Juli bis 14. August) alle Nahverkehrsmittel in Sachsen-Anhalt und im MDV-Gebiet nutzen. Neben Gutscheinen für vergünstige Unternehmungen ist außerdem eine Hin- und Rückfahrt für Berlin enthalten.