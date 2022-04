Halle (Saale) - Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr im Schnitt 3075 Euro brutto verdient und damit 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Einkommensniveau lag 14,1 Prozent unter dem bundesweiten, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte.

Der deutschlandweite durchschnittliche Bruttomonatsverdienst der voll-, teilzeit- oder geringfügig Beschäftigten lag bei 3580 Euro. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr betrug 3,6 Prozent. In den Zahlen sind Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld vor Abzug der Lohnsteuer und Sozialbeiträge eingeschlossen.

Vollzeitbeschäftigte erhielten in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr durchschnittlich 3641 Euro brutto pro Monat (plus 2,9 Prozent). Bei Teilzeitbeschäftigten waren es 2363 Euro (plus 4,8 Prozent). Geringfügig Beschäftigte wurden mit durchschnittlich 331 Euro entlohnt (plus 1,1 Prozent).