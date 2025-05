Ob Naturkunde, zeitgeschichtliche Ausstellungen oder Kunst zum Anfassen: Die Museumsnacht lockt am Samstag wieder mit einem vielfältigen Programm. Knapp 90 Museen in Halle und Leipzig sind dabei.

Am 10. Mai 2025 findet die Museumsnacht in Halle und Leipzig statt. Auch die Moritzburg in Halle öffnet dafür ihre Türen.

Halle (Saale)/Leipzig. - Wenn Kunst, Geschichte und Wissenschaft bis tief in die Nacht zu erleben sind, ist es wieder so weit: Die Museumsnacht in Halle und Leipzig lädt zum nächtlichen Kulturstreifzug unter dem Motto „Weltenbummeln“ ein.

Mehr als 80 Museen, Galerien und Sammlungen öffnen am Samstag, 10. Mai 2025, ihre Türen für Besucherinnen und Besucher. Bis Mitternacht sind unter anderem Sonderausstellungen, Mitmachaktionen, Musik und Theater geplant.

Wo findet die Museumsnacht statt?

Die Museumsnacht findet in 88 Museen in Halle und Leipzig statt. Unter anderem öffnen das Bundesarchiv in Halle und das Ägyptische Museum in Leipzig die Türen für nächtliche Besucher.

Welche Museen an der Aktion teilnehmen, kann auf der Webseite der Museumsnacht nachgelesen werden.

Öffnungszeiten der Museumsnacht in Halle und Leipzig

Die Museen in Leipzig und in Halle bleiben am 10. Mai von 18 bis 24 Uhr offen.

Tickets und Preise für die Museumsnacht

Ein Ticket für die Museumsnacht berechtigt zum Besuch aller teilnehmenden Museen. Der Vorverkauf läuft bereits. Tickets können an allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.

Am 10. Mai können Tickets auch in ausgewählten Museen sowie am Infostand auf dem Marktplatz in Leipzig und in der Touristeninformation in Halle erworben werden.

Ticketpreise für die Museumsnacht in Halle und Leipzig:

kostenlos für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren

für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren Normaltarif : 14 Euro

: 14 Euro Ermäßigt (Schüler/Studenten/Auszubildende/Behinderte): 10 Euro

(Schüler/Studenten/Auszubildende/Behinderte): 10 Euro Inhaber des Leipzig-, Halle- oder Familien-Passes Sachsen oder Sachsen-Anhalt: 7 Euro

Ticket für Museumsnacht als Fahrkarte in Halle und Leipzig

Das Ticket für die Museumsnacht dient zugleich als Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr – inklusive S-Bahn-Verbindungen zwischen Halle und Leipzig.

Es ist am Veranstaltungstag von 16 Uhr bis 3 Uhr nachts gültig. Zusätzlich verkehren in beiden Städten kostenfreie Sonderlinien, die zahlreiche Museen und Veranstaltungsorte bequem miteinander verbinden.

Programm zur Museumsnacht 2025

Das Programm für die Museumsnacht in Halle und Leipzig fällt vielfältig aus – bei mehr als 600 Veranstaltungen sollte für jeden etwas dabei sein.

Von Rundgängen und Filmvorführungen im ehemaligen Stasi-Gebäude in Halle-Neustadt über Kurzführungen im Alten Rathaus Leipzig bis zur Besichtigung eines Wasserturms in Halle ist für viel Abwechslung gesorgt. Alle Angebote können auf der Webseite erkundet werden.

Ein Schwerpunkt der Museumsnacht liegt auf Barrierefreiheit und Inklusion. Viele Museen bieten spezielle Führungen mit Gebärdensprachdolmetscherinnen und -dolmetschern, Audiodeskriptionen, Taststationen sowie Informationen in leichter Sprache an. Zudem sind die meisten Veranstaltungsorte für Rollstuhlfahrende gut zugänglich.