Im Saale-Holzland-Kreis in Thüringen ereignete sich im Oktober 2023 ein schwerer Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei starb eine 42-jährige Mutter auf tragische Weise. Um die hohen Folgekosten zu decken, wurde zur Spende aufgerufen.

Mutter stirbt bei tragischem Unfall auf A9: Spendenaktion gibt Familie in schwerer Zeit Hoffnung

drei Kinder und Vater in Trauer

Schleifreisen/DUR. - Am 20. Oktober 2023 ereignete sich auf der A9 im thüringischen Saale-Holzland-Kreis ein tragischer Unfall. Dabei starb eine 42-jährige Autofahrerin. Die angehende Erzieherin hinterließ zwei Töchter, eine Stieftochter, ihren Mann, Freunde und Familie. Alle wurden von dem Schicksalsschlag hart getroffen.

Nach dem Unfall kam der nächste Schock

Als ob das für die Familie nicht schon schwer genug war, wurde nach dem Unfall bekannt, dass es keinerlei finanzielle Absicherung im Falle des Todes gab. Die 42-Jährige war am Unglückstag nämlich nicht in ihrem eigenen Auto verunglückt, sondern im geliehenen Fahrzeug der Mutter.

Da beim Unfall eine immense Schadenssumme zustande kam und auch die Beerdigungskosten gedeckt werden mussten, wurde eine Spendenaktion für die Familie ins Leben gerufen.

Lesen Sie auch: Unfall mit drei Fahrzeugen auf der A9: Fahrerin stirbt

Spenden bringen neue Hoffnung für die Hinterbliebenen

Auf der Plattform "Gofundme" wurde die Spendensumme von 5.000 Euro als Ziel gesetzt. Dieser Spendenbetrag ist zum Glück für die Familie bisher schon deutlich übertroffen worden. Es gingen bis jetzt 451 Spenden ein. So sind aktuell über 17.500 Euro auf dem Spendenkonto zusammengekommen.

Dem alleinerziehenden Vater kann so ein Stück der schweren finanziellen Last abgenommen werden. Die Spenden ermöglichten es auch, dass die 42-jährige Verunglückte einen gebührenden Abschied bekam. Falls noch Geld nach Bezahlung der Unfallschäden übrig bleibt, wird dies laut der Angaben in die Zukunft der Kinder investiert werden.