Nach dem Anschlag in Magdeburg: Das sagt Ministerpräsident Haseloff in Regierungserklärung

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat sich am Mittwoch mit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg befasst. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) gab eine Regierungserklärung ab.

Magdeburg - Am 20. Dezember 2024 war ein Amokfahrer in die Menschenmenge gerast. Sechs Menschen wurden getötet, knapp 300 teils schwer verletzt. Das sagte am Mittwoch Ministerpräsident Haseloff in einer Regierungserklärung.