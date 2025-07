Zu den durch eine Entrümpelungsfirma am Dienstag in der Bernburger Wohnung des Weihnachtsmarkt-Attentäters entdeckten Papieren und Datenträgern liegen jetzt die Untersuchungsergebnisse vor.

Gleich nach dem Anschlag hatten Polizisten die Wohnung von Taleb A. in der Christianstraße in Bernburg stundenlang durchsucht und Kartons mit Beweismaterial sichergestellt.

Magdeburg - Mit Spannung ist das Untersuchungsergebnis des Landeskriminalamtes zu den am Dienstag aufgefundenen Papieren und Datenträgern erwartet worden. Am Dienstag hatten Mitarbeiter einer Entrümpelungsfirma diese in der Wohnung des Weihnachtsmarkt-Attentäters in Bernburg (Salzlandkreis) entdeckt. Die Ergebnisse liegen inzwischen vor. LKA-Sprecher Uwe Bachmann erklärt auf Nachfrage der Volksstimme, was sich darauf befindet.