Sachsen-Anhalts Ressortchefin Zieschang für Stadionallianzen Nach massiven Protesten von Fußball-Anhängern bewegen sich die Innenminister auf die Fans zu

Fußball-Anhänger haben zuletzt immer wieder gegen Pläne für schärfere Sicherheitsmaßnahmen in Fußballstadien demonstriert. Die Innenminister der Länder bewegen sich jetzt auf die Fans zu.

Von Michael Bock 05.12.2025, 17:18
Sachsen-Anhalts Innennministerin Tamara Zieschang (CDU) auf Deeskalations-Kurs.
Sachsen-Anhalts Innennministerin Tamara Zieschang (CDU) auf Deeskalations-Kurs. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Magdeburg/Bremen - Beim Abschluss ihrer Herbsttagung in Bremen hieß es am Freitag, die Innenminister wollten nach Jahren gegenseitiger Vorhaltungen an der inzwischen etablierten Zusammenarbeit mit den Fußballverbänden festhalten.