Wetter in Sachsen-Anhalt: Weiterhin Gefahr durch starke Sturmböen im Harz

Schwere Sturmböen sind am Donnerstag über Sachsen-Anhalt gezogen. Der Deutsche Wetterdienst hatte für zahlreiche Regionen eine Unwetterwarnung herausgegeben. Auch am Freitag stürmt es teilweise noch.

In Teilen Sachsen-Anhalts muss weiterhin mit teils kräftigen Sturmboen gerechnet werden.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa – Nach dem Sturmtief, dass am Donnerstag mit teils heftigen Gewittern über Sachsen-Anhalt gezogen ist, beruhigt sich die Lage etwas. Entwarnung könne jedoch noch nicht gegeben werden. Auch am Freitagvormittag ziehen laut DWD noch Windböen bis 60 km/h übers Land, auf dem Brocken sogar schwere Sturmböen bis 95 km/h. Esrst am Nachmittag soll der Wind dann nachlassen.

Nach Unwetterwarnung in Sachsen-Anhalt: DWD-Vorhersage für Freitag

Der Freitag beginnt wechselnd bis stark bewölkt. Am Vormittag gibt es vereinzelt noch Schauer. Tagsüber bleibt es weitgehend niederschlagsfrei, lediglich in der Altmark, also im Norden des Landes gibt es noch einzelne Schauer. Die Höchsttemperaturen liegen 9 bis 12, im Harz 4 bis 8 Grad.

Während es auf dem Brocken teils noch schwere Sturmböen gibt, weht überwiegend mäßiger Westwind, teils jedoch auch mit starken Böen. In der Nacht zum Samstag wolkig oder stark bewölkt, im Burgenland etwas Regen. Die Tiefsttemperaturen 3 bis 1, im Harz bis -2 Grad, verbreitet leichter Frost in Bodennähe.

Wetterberuhigung in der Nacht zum Samstag - Schneeschauer im Harz

Am Samstag wechselnd bewölkt mit Regen- oder Schneeregenschauern, im Harz Schneeschauer. Vereinzelt kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Höchsttemperaturen 6 bis 11, im Harz 1 bis 6 Grad. Mäßiger bis frischer, in Böen starker bis stürmischer Westwind. In der Nacht zum Sonntag wolkig oder gering bewölkt und weitgehend abklingende Schauer. Tiefstwerte 2 bis 0, im Bergland bis -3 Grad. Schwacher bis mäßiger Westwind.