Neue Corona-Regeln: Was sich in Sachsen-Anhalt jetzt ändern soll

Als Reaktion auf die steigenden Infektionszahlen will die Landesregierung von Sachsen-Anhalt ihre Corona-Strategie erneut anpassen. Welche Änderungen jetzt geplant sind.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat am Dienstag die neuen Corona-Regeln vorgestellt.

Halle (Saale)/DUR - Bürgerinnen und Bürger von Sachsen-Anhalt müssen sich künftig auf verschärfte Corona-Regeln einstellen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sowie Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) haben den neuen Corona-Fahrplan am Dienstag, 9. November 2021, in einer Online-Pressekonferenz vorgestellt. Wir fassen die wichtigsten Änderungen zusammen.

Neue Corona-Regeln für Sachsen-Anhalt: Keine Einigung bei 3G- oder 2G-Pflicht

Generell handelt es sich bei den am Dienstag vorgestellten Änderungen zunächst um Empfehlungen. Rechtliche Sicherheit soll das Bund-Länder-Treffen in der kommenden Woche bieten. Wann genau die neue Verordnung in Kraft treten soll, ist aktuell noch unklar. Die Verordnung soll zunächst für rund fünf Wochen gelten, vor Weihnachten soll die Lage neu bewertet werden.

Zum Thema 3G- oder 2G-Pflicht gibt es in der Landesregierung bislang keine Einigkeit. Ministerin Grimm-Benne mahnte, dass man bei den Maßnahmen die Verhältnismäßigkeit wahren müsse. Generell würden immer mehr Gastronomen, Hoteliers und Veranstalter freiwillig auf die 2G-Regel setzen. Man wolle die Entwicklung in den nächsten Wochen beobachten, bevor man eine Entscheidung fallen würde.

Geimpfte, Genesene und Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wären dabei weiterhin von der Testpflicht ausgenommen. Ob Weihnachtsmärkte unter 3G- oder 2G-Bedingungen stattfinden, sei noch nicht abschließend entschieden.

Corona-Test-Empfehlungen für Alten- und Pflegeheime in Sachsen-Anhalt

In Alten- und Pflegeheimen soll auf Empfehlung der Landesregierung künftig mehr getestet werden. Beschäftigte in ambulanten und stationären Pflege- sowie Behinderteneinrichtungen, die keinen Impf- oder Genesenennachweis vorweisen können, müssen sich künftig täglich vor Dienstantritt testen. Auch Geimpfte sollten sich regelmäßig freiwillig und kostenlos testen lassen.

Bei der Frage, ob Corona-Tests demnächst wieder für alle gratis angeboten werden, verwies Ministerin Grimm-Benne darauf, dass diese Entscheidung beim Bund liegen würde.

Neue Corona-Empfehlungen für Schulen

Auch in Schulen empfiehlt die Landesregierung häufigere Tests. Künftig sollen Schülerinnen und Schüler drei- statt zwei Mal die Woche getestet werden. Wird bei einem Kind eine Infektion festgestellt, sollen Mitschüler künftig fünf Mal pro Woche getestet werden.

Eine Maskenpflicht im Unterricht ist grundsätzlich nicht geplant, kann jedoch bei einem Corona-Ausbruch in einer Schülerkohorte eingeführt werden. Dafür muss im Schulgebäude, unter anderem auf den Gängen, eine medizinische Maske getragen werden. Eine Stoffmaske ist künftig nicht mehr ausreichend.

Bildungsministerin Feußner empfahl auch geimpften Kindern und Lehrern, sich regelmäßig zu testen. Die Ministerin versprach, dass dafür ausreichend Tests zur Verfügung gestellt werden sollen.