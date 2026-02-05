Bußgeld, Musterung, Wehrpflicht? Neuer Wehrdienst: Das denken Sachsen-Anhalts Schüler

Die neuen Fragebögen zur Wehrerfassung lösen Debatten im ganzen Land aus. Drei Schüler aus Sachsen-Anhalt äußern sich dazu, Soldaten aus Gardelegen zeigen ihre Perspektive. Außerdem: die genauen Regeln zum Wehrdienst, die Musterungspläne der Bundeswehr und welche Strafen Verweigerern drohen.