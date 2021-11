Notruf ausgefallen - Polizei und Rettungskräfte in Sachsen-Anhalt nicht erreichbar

In Sachsen-Anhalt ist am Donnerstamorgen der Notruf ausgefallen.

Halle (Saale)/MZ/DSK/dpa - In ganz Sachsen-Anhalt ist seit Donnerstagfrüh kurz nach 5 Uhr der Notruf 110 sowie 112 ausgefallen. Betroffen sind auch Festnetze und Mobiltelefone von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Das Land Sachsen-Anhalt hatte per KATWARN-App gewarnt.

Tausende Menschen wurden aus dem Schlaf gerissen. Die Bürger werden aufgefordert, sich im Notfall gegenseitig zu helfen - oder zu Fuß Reviere und Stützpunkte aufzusuchen. Was die landesweite Störung ausgelöst hat, ist derzeit unklar.

Im Notfall seien Polizei und Feuerwehr an ihren Standorten erreichbar, teilte das Lagezentrum der Landesregierung mit.

In Halle wurde als alternative Notruf-Nummer die Telefonnummer 0345 221 5000 in Betrieb genommen. Als weitere Meldeorte sind alle Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren von Einsatzkräften besetzt worden., teilte die Stadt am Morgen mit. Zudem schaltet die Stadt die Nummern: 0345 67847940, 0345 67847941, 0345 78287311 und 0345 78287312

Auch in Mansfeld-Südharz sind die Rufnummern 112 und 110 ausgefallen. Notrufe können derzeit über die Nummern 03464/19222, 0152/01611715 oder 0152/01611714 abgegeben werden. Die Polizei ist über die 03475/670202 zu erreichen.

Auch in mehreren anderen Bunsdesländern war der Notruf am Morgen ausgefallen. Warnmitteilungen gab es unter anderem aus Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg, Hamburg und Niedersachsen. Die Ursache blieb zunächst unbekannt. Es kamen am Morgen aber auch schon erste Entwarnungen: In den Kreisen Kiel, Rendsburg-Eckernförde und Plön in Schleswig-Holstein waren der Notruf 110 und 112 telefonisch wieder erreichbar.