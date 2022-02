Der neue Corona-Impfstoff von Novavax wird in Sachsen-Anhalt zunächst vorrangig für ungeimpfte Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich zur Verfügung stehen. Ein Voranmeldesystem für Termine sei in Vorbereitung.

Magdeburg/dpa - In Sachsen-Anhalt sollen sich zunächst bislang ungeimpfte Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich mit dem neuen Corona-Impfstoff von Novavax impfen lassen können. Dazu werde ein Voranmeldesystem vorbereitet, über das Terminbuchungen möglich sein werden, teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Montag mit. Ab dem 15. März greift für Beschäftigte in Kliniken und in der Pflege eine Impfpflicht.

Das Land rechnet im ersten Quartal mit etwa 104.000 Impfdosen des neuen Corona-Impfstoffs. In einer ersten Teillieferung ab Ende Februar werde Sachsen-Anhalt voraussichtlich zunächst etwa 36.000 Dosen bekommen, so die Sprecherin weiter. Im zweiten Quartal 2022 würden dann deutlich mehr Impfdosen zur Verfügung stehen.

Das Mittel von Novavax wurde als fünfter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen. Zwei Dosen werden im Abstand von etwa drei Wochen gespritzt. Es handelt sich um einen Proteinimpfstoff - er basiert also auf einer anderen Technologie als die bisher verfügbaren Corona-Präparate.