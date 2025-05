In die kleinste Schule Sachsen-Anhalts, die Grundschule in Dobritz bei Zerbst, gehen nur 48 Schüler. Damit müsste sie eigentlich geschlossen werden. Wie die Schule trotzdem ihr Bestehen sichert.

Dobritz - Blitzschnell schießen die Arme der Kinder nach oben. Sie alle möchten eine Antwort geben. „Do you like dogs?“, hat Lehrerin Kerstin Tzanis mit auffordernder Miene gefragt. „Yes, I do“, sagt eine Schülerin. Eine Unterrichtsstunde, wie es sie täglich unzählige im ganzen Land gibt. Nur ist der Klassenraum selten so leer wie hier in Dobritz.