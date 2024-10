Das Schweizer Pharmaunternehmen "DocMorris" gibt sein Logistikzentrum in Halle auf und stellt die Marke "Zur Rose" ein. Wieso diese Schritte eingeleitet werden.

"DocMorris" schließt Logistikzentrum in Halle - Marke "Zur Rose" wird eingestellt

Das Logistikzentrum in Halle soll geschlossen werden.

Halle (Saale).- Die Online-Apotheke "DocMorris" trennt sich aus Effizienzgründen zum Jahresende vom Logistikzentrum in Halle. Das gab das Schweizer Unternehmen am Dienstag in einer Adhoc-Meldung bekannt. Darüber hinaus soll auch die Marke "Zur Rose" eingestellt werden.

Dieser Schritt sei im Einvernehmen mit dem Inhaber der Vor-Ort-Apotheke in der Thüringer Straße, Johannes Ulrich Nachtsheim, getroffen worden. Die Versandkunden der Apotheke Zur Rose könnten künftig aus dem Logistikzentrum im niederländischen Heerlen beliefert werden. Der Versandbereich am Standort Halle wurde bereits Mitte 2018 geschlossen, wodurch damals 40 Mitarbeiter ihren Job verloren.