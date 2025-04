Zum zweiten Mal kommen die Fans elektronischer Musik auf dem Gelände des Flughafens Leipzig/Halle diesen Sommer auf ihre Kosten. Diese Künstler treten im Juni beim "Fly with me"-Festival auf.

"Fly with me" am Flughafen Leipzig/Halle: Spannende Acts in einzigartiger Atmosphäre

Am 14. Juni findet das "Fly with me"-Festival auf dem Flughafen Leipzig-Halle statt.

Leipzig/Halle. - Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr geht das "Fly with me"-Festival auf dem Flughafen Leipzig/Halle am 14. Juni in die zweite Runde.

Elderbrook, Innellea, Sven Väth als Headliner auf dem "Fly with me"-Festival

Dann kommen Fans der elektronischen Musik auf einer 14.000 Quadratmeter großen Fläche an der Flughafenallee auf ihre Kosten.

Das Festival bietet eine vielfältige Auswahl an Künstlern, darunter die Headliner Elderbrook, Innellea und Sven Väth.

Weiterhin sind Adrija, Amacowicz, Jasch Patrick, Je Saré, Jil Tanner, Marc Werner, Matthias Tanzmann, Monkey Safari, Natascha Polke, Olea, Rampue und Thomas Beyer als Acts angekündigt.

Feiern unter und neben Flugzeugen bei "Fly with me"-Festival in Leipzig

Organisiert wird das Festival von Marc Schäfer, Benjamin Prange und Martin Flechsig. Schäfer und Prange veranstalten seit mehreren Jahren Events in und um Leipzig.

Mit "Fly with me" wollten sie ein neues Festival für die Region an einem besonderen Ort etablieren.

Über die erste Festivalausgabe im vergangenen Jahr sagt Martin Flechsig bei Instagram: "Ich hatte teilweise Gänsehaut von dem ganzen Bild hier, von dem Flugzeug, das neben uns war. Das ist ja schon ein einmaliges Erlebnis neben einem Flugzeug zu feiern."

Erste Tickets für Veranstaltung bereits ausverkauft

Die ersten Tickets für das Festival sind bereits ausverkauft. Die Preise bewegen sich zwischen 29,90 Euro für das Blind Ticket und 149,90 Euro für das Vip Business Class Ticket.

Eins sogenanntes "Economy Ticket Phase 1" kann derzeit für 59,90 Euro erworben werden. Für Gruppen wird auch ein "Fly with Friends Special" angeboten, in dem fünf Tickets zum Preis von vier angeboten werden.

Die Veranstalter betonen, dass Tickets niemals über andere Plattformen oder Drittanbieter, sondern nur direkt beim Veranstalter gekauft werden sollten. Gäste mit einem Schwerbehindertenausweis können ein kostenloses Ticket für eine Begleitperson beantragen.

Zutritt erst ab 18 Jahren

Auf der Webseite wird darauf hingewiesen, dass der Zutritt zum Festival nur für Personen ab 18 Jahren gestattet ist. Zudem werden dort eine Reihe an Gegenständen aufgelistet, die nicht mit auf das Festival-Gelände gebracht werden dürfen.

Darunter sind unter anderem Fackeln, eigene Getränke oder Essen, Sprühdosen (auch Deo), Haustiere oder Megaphone.