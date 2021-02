In Sachsen-Anhalt wurden 166 neue Corona-Infektionen am Montag registriert. Symbolfoto: Kay Nietfeld/dpa

In Sachsen-Anhalt wurden 166 neue Corona-Fälle registriert. 30 Menschen sind gestorben.

Magdeburg (vs) l Die Zahl der täglich gemeldeten neuen Coronavirus-Infektionen ist in Sachsen-Anhalt am Montag auf 166 gestiegen. Derzeit sind 126 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 70 dieser Patienten werden beatmet.

In der Landeshauptstadt Magdeburg wurden insgesamt 6 (7-Tage-Inzidenz: 53,03) neue Fälle erfasst. Aus dem Salzlandkreis wurden 10 (7-Tage-Inzidenz: 118,44) neue Fälle gemeldet. Der Altmarkkreis Salzwedel vermeldet keine (7-Tage-Inzidenz: 30,06) Neuinfektionen. Im Jerichower Land wurden keine (7-Tage-Inzidenz: 87,06) Fälle gemeldet und im Landkreis Harz 10 (7-Tage-Inzidenz: 69,38) neue Infektionen. In der Börde sind 11 (7-Tage-Inzidenz: 72,55) Fälle dazu gekommen. Im Landkreis Stendal kam ein (7-Tage-Inzidenz: 40,47) neuer Fall dazu. Die restlichen Fälle wurden im Süden Sachsen-Anhalts registriert. Die 7-Tage-Inzidenz des Landes liegt bei 81,69.

Es sind 30 Sterbefälle ((LK Anhalt-Bitterfeld (3),LK Bördekreis (8), LK Jerichower Land (3), LK Saalekreis (2), LK Salzlandkreis (7), LK Wittenberg (3), SK Dessau-Roßlau (2), SK Halle (2)).

Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 56.949, teilte das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt am Montag mit. 50.741 Personen gelten als genesen.