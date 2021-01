In Sachsen-Anhalt wurden am Montag neue Corona-Fälle registriert. Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

In Sachsen-Anhalt wurden 417 neue Corona-Fälle am Montag (25.Januar) registriert. 58 Menschen sind gestorben.

Magdeburg (vs) l Die Zahl der täglich gemeldeten neuen Coronavirus-Infektionen ist in Sachsen-Anhalt am Montag auf 417 stiegen.

Derzeit sind 184 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 108 dieser Patienten werden beatmet.

In der Landeshauptstadt Magdeburg wurden insgesamt 23 (7-Tage-Inzidenz: 87,13) neue Fälle erfasst. Aus dem Salzlandkreis wurden 53 (7-Tage-Inzidenz: 305,62 neue Fälle gemeldet. Der Altmarkkreis Salzwedel vermeldet 6(7-Tage-Inzidenz: 117,83) Neuinfektionen. Im Jerichower Land wurden 2 (7-Tage-Inzidenz: 140,73). Fälle gemeldet und im Landkreis Harz 20 (7-Tage-Inzidenz: 176,27) neue Infektionen. In der Börde sind 4 (7-Tage-Inzidenz: 169,67) Fälle dazu gekommen. Im Landkreis Stendal kamen 9 (7-Tage-Inzidenz: 145,70) neue Fälle dazu. Die restlichen Neuinfektionen wurden im Süden Sachsen-Anhalts registriert.

Es sind 58 Sterbefälle (LK Altmarkkreis Salzwedel (5), LK Anhalt-Bitterfeld (14), LK Börde (6), LK Burgenlandkreis (8), LK Harz (1) LK Jerichower Land (1), LK Mansfeld-Südharz (3), LK Saalekreis (2), LK Salzlandkreis (7), LK Stendal (5), LK Wittenberg (4), SK Halle (1), SK Magdeburg (1)) hinzugekommen.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt damit bei 49.019 Fällen, teilte das Sozialministerium am Montag mit.