So hat sich die Inzidenz in Sachsen-Anhalt entwickelt - gemeldet vom Sozialministerium. Es können sich geringfügige Abweichungen nach der Bereinigung der Daten ergeben.

In Sachsen-Anhalt wurden 478 neue Corona-Fälle am Donnerstag registriert. 19 Menschen sind gestorben.

Magdeburg (vs) l Am Donnerstag wurden 478 neue Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt registriert. Derzeit sind 74 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 39 dieser Patienten werden beatmet. Der Inzidenzwert in Sachsen-Anhalt liegt bei 92,63.

Es sind 19 Sterbefälle (LK Anhalt-Bitterfeld (3), LK Burgenlandkreis (4), LK Harz (6), LK Wittenberg (3), SK Dessau-Roßlau (2), SK Halle (1)) dazugekommen.

Die Zahl der bisher durchgeführten Erstimpfungen liegt bei 138.371. Die Quote für die Erstimpfungen liegt landesweit bei 6,30 Prozent und für Zweitimpfungen bei 2,96 Prozent, teilte das Sozialministerium am Donnerstag mit.