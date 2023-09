In einem bundesweiten Test hat der Automobilclub ACE „Park and Ride“-Plätze in ganz Deutschland unter die Lupe genommen. In Sachsen-Anhalt wurden dabei teils erhebliche Mängel festgestellt. Diese drei Parkplätze sind durchgefallen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – „Park and Ride“-Plätze (P+R Plätze) sollen Autofahrer einen bequemen Umstieg vom Pkw auf den ÖPNV ermöglichen. Doch im bundesweiten Vergleich hat der ACE teilweise große Qualitätsunterschiede festgestellt. Welche Parkplätze Sie in Sachsen-Anhalt besser meiden sollen.

ACE Park and Ride Check 2023: Parkplätze in Sachsen-Anhalt auf dem Prüfstand

Für den Park and Ride Check 2023 hat der ACE 652 P+R Plätze in allen Bundesländern in den Kategorien „Angebot & Ausstattung“, „Sicherheit“, „Barrierefreiheit“ und „Zusätzliche Mobilitätsangebote“ getestet.

Von den 15 in Sachsen-Anhalt getesteten Anlagen wurden zwei mit „Exzellent“ bewertet, drei P+R Plätze fielen komplett durch. Die Ergebnisse im Überblick.

Tops und Flops: „Park and Ride”-Parkplätze in Sachsen-Anhalt im Test

Am besten bewerteten die Prüfer den P+R Platz am Hauptbahnhof Stendal. Auch der Parkplatz am Hauptbahnhof in Dessau-Roßlau bekam die Höchstnote. Weniger angetan waren die Tester vom P+R Platz „An der Walze“ in Quedlinburg. Auch der Parkplatz „D&P“ in der Hasselbachstraße in Magdeburg fiel im Test durch.

Schlusslicht bildet der P+R Platz „Göttinger Bogen“ in Halle (Saale). Vor allem bei den Punkten „Barrierefreiheit“ und „Zusätzliche Mobilitätsangebote“ bekam der Platz die niedrigsten Werte in Sachsen-Anhalt.

Teils teure Park-Gebühren auf P+R Plätzen in Sachsen-Anhalt

In seinem Test weist der ACE darauf hin, dass Deutschlands P+R Plätze zu 80 Prozent kostenfrei seien. Für Autofahrer kann es in Sachsen-Anhalt jedoch teuer werden:

Sowohl der „D&P“-Parkplatz in Magdeburg als auch der Parkplatz am Hauptbahnhof in Dessau-Roßlau sind mit zwölf Euro pro Tag Spitzenreiter bei den teuersten P+R Plätzen in Deutschland. Lediglich am Hauptbahnhof Wuppertal wird ein ebenso hoher Preis verlangt.