Vom 15. bis zum 19. Mai sind für alle Schulkinder in Sachsen-Anhalt Pfingstferien. Die Volksstimme gibt sieben Tipps, was Erwachsene und Kinder gemeinsam an sonnigen und regnerischen Tagen unternehmen können.

Magdeburg - Vor Pfingsten haben Kinder in Sachsen-Anhalt Schulferien. Damit zuhause keine Langeweile aufkommt, hat die Volksstimme sieben Freizeittipps für die ganze Familie herausgesucht.

1. Tiergarten in Staßfurt

Für Tierliebhaber gibt es in Sachsen-Anhalt zahlreiche Möglichkeiten, die verschiedensten Tiere mal ganz aus der Nähe zu betrachten. So öffnet beispielsweise der Tiergarten in Staßfurt auch während der Pfingstferien seine Tore. Hier treffen die kleinen und großen Besucher auf etwa 350 Tiere in mehr als 70 verschiedenen Tierarten. Im Erlebnis- und Streichelzoo können Kinder einige von ihnen hautnah erleben.

Öffnungszeiten während der Pfingstferien: täglich 9 bis 18 Uhr.

Preise: Kinder 2 Euro, Erwachsene 2,50 Euro, Hunde 1,70 Euro.

Im Tiergarten in Staßfurt gibt es über 70 verschiedene Tierarten, die oft sehr exotisch sind. Die Owambo-Ziege zum Beispiel stammt aus Westafrika und ist nördlich des Namibs beheimatet. Archivfoto: Enrico Joo

2. Sommerrodelbahn und Co. im Elbauenpark Magdeburg

Im Elbauenpark in Magdeburg gibt es immer eine Menge zu entdecken. Ob Schmetterlingshaus, Streichelgehege, Kletterwand oder Sommerrodelbahn: Das und viele weitere Attraktionen laden Kinder und Erwachsene zum Entdecken und Mitmachen ein. Und wer weniger Lust auf Action hat, kann für ein Picknick seine Decke auf einer der vielen Grünflächen ausbreiten.

Öffnungszeiten während der Pfingstferien: Dienstag bis Sonntag von 9 bis 19 Uhr

Preise Tagesticket: Kinder bis 6 Jahre frei, Kinder von 7 bis 17 Jahre 5 Euro, Erwachsene 8 Euro

Preise Sommerrodelbahn: Kinder 2 Euro, Erwachsene 3 Euro

Auf die Rutsche, fertig, los! Die Sommerrodelbahn im Elbauenpark Magdeburg ist ein Spaß für die ganze Familie. Foto: Uli Lücke

3. Auf den Spuren der Dinsosaurier im Naturkundemuseum Magdeburg

Einem riesigen Buckelwal mal ins Maul schauen, Saurierskelette und Dino-Eier erforschen und am Ende durch einen Dachsbau klettern - all das verspricht das Naturkundemuseum Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße für seine kleinen und großen Besucher. Mit seinen über 350.000 Objekten zählt die Sammlung zu den größten in Sachsen-Anhalt.

Öffnungszeiten während der Pfingstferien: Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr

Preise: Kinder bis 18 Jahre kostenlos, Erwachsene 5 Euro

Ein Besuch im Naturkundemuseum Magdeburg ist für Kinder bis 18 Jahre kostenlos. Archivfoto: Uli Lücke

4. Spaß und Action auf dem Indoorspielplatz "Leo's Abenteuerland" im Elbepark

Nicht immer spielt das Wetter für Aktivitäten draußen mit. Möglichkeiten zum Toben und Spielen hält Sachsen-Anhalt aber trotzdem mit seinen Indoor-Spielplätzen bereit: So lädt zum Beispiel "Leo's Abenteuerland" im Elbepark in Hermsdorf Kinder bis 17 Jahre zum Spielen und Auspowern ein.

Öffnungszeiten während der Pfingstferien: 10 bis 19 Uhr

Preise: Kinder von 1 bis 3 Jahre 7,50 Euro, Kinder ab 3 Jahre 9,50 Euro, Erwachsene und Jugendliche ab 18 Jahre 5,50 Euro, Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder) 26 Euro

Indoor-Spielplätze sind gute Ausweichmöglichkeiten vor allen Dingen bei schlechtem Wetter. Symbolbild: dpa/Philipp Brandstädter

5. Wasserspaß in der Altmark-Oase Stendal

Rutschen, Wellenbad und Schwimmbecken: Ein Besuch in Sachsen-Anhalts Schwimmbädern lohnt sich allemal. Unter anderem die Altmark-Oase in Stendal bietet ihren kleinen und großen Gästen viele Möglichkeiten, ihrer Schwimm- und Badelust nachzugehen. So können sich die Badegäste entscheiden, ob sie lieber im Wettkampfbecken schwimmen, im Wellenbad toben oder in der Röhrenrutsche rutschen wollen.

Öffnungszeiten während der Pfingsferien: 10 bis 22 Uhr

Preise für drei Stunden: Kinder bis 16 Jahre 5,50 Euro, Erwachsene 7,50 Euro, Familienkarte 19 Euro, Kinder bis einen Meter Körpergröße kommen kostenlos ins Bad

Ob Rutsche, Wellenbad oder einfach nur mal Planschen: In Sachsen-Anhalts Schwimmbädern ist für jeden Badefreund etwas dabei. Archivfoto: Susanne Moritz

6. Unterwegs im "kleinen" Harz: Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode

Hier werden auch die Kleinsten einmal ganz groß: Im Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode sind rund 60 der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten aus dem Harz in Mini-Form ausgestellt. Der Miniaturpark ist Teil des Bürgerparks, der für seine kleinen und großen Besucher weitere Attraktionen wie Spielplätze, Minigolf, Kletterfelsen und ein Haustiergehege bereit hält.

Öffnungszeiten während der Pfingstferien: 9 bis 19 Uhr

Preise (Miniatur- inkl. Bürgerpark): Kinder bis 5 Jahre kostenlos, Kinder bis 16 Jahre 5 Euro, Erwachsene 9 Euro

Einmal die Perspektive wechseln: Im Miniaturpark in Wernigerode lernen Besucher den Harz von einer ganz neuen Seite kennen. Archivfoto: Matthias Bein

7. Tretboot fahren im Landkreis Börde

Gutes Wetter und warme Frühlingstemperaturen locken jedes Jahr viele Menschen zu den zahlreichen Tret- und Paddelbootverleihen im Land. Dabei werden auch abseits der Elbe einige Bootstouren für die ganze Familie angeboten: So bietet zum Beispiel der Bootsverleih "Hafenbar" in Flechtingen, Landkreis Börde, ab einer Außentemperatur von 18 Grad Tretbootfahren und die Ausrüstung für Stand-up-Paddeln am Schloßteich an.

Neben dem Bootsverleih liegt der Freizeitbereich am Radberg, wo sich unter anderem ein Seeräuberspielplatz mit Spielschiff, ein Kletter-Leuchtturm und ein öffentlicher Grillplatz befinden, der ohne Anmeldung frei genutzt werden kann.

Öffnungszeiten während der Pfingstferien: 11 bis 18 Uhr

Preise je Boot pro Stunde: 10 Euro

Eine Seefahrt, die ist lustig - eine Bootstour aber auch: In Flechtingen können Kinder und Erwachsene an sonnigen Tagen Tretboot fahren. Foto: Gemeinde Flechtingen

Für die Pfingstferien 2023 sollten Erwachsene und Kinder sowohl Sonnenbrille als auch Regenschirm parat haben. Denn laut verschiedener Wettervorhersagen werden neben ein paar Sonnenstunden insbesondere zum Wochenende hin auch einige Regenwolken über Sachsen-Anhalt ziehen.