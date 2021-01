Ein Mädchen wurde von einem Fremden in Aschersleben genötigt und fiel in Ohnmacht. Nun gibt es ein Phantombild. Symbolfoto: dpa

Ein Mädchen wurde von einem Fremden genötigt, eine Zuckerperle zu essen - und fiel in Ohnmacht. Nun gibt es ein Phantombild.

Aschersleben (rk) l Ein Mädchen ist Anfang Januar in Aschersleben von einem fremden Mann genötigt worden, eine Zuckerperle zu essen. Daraufhin fiel die Neunjährige in Ohnmacht. Nun hat die Polizei im Salzlandkreis ein Phantombild veröffentlicht, das einen Mann mit rundem Gesicht und Kapuze zeigt.

Laut der Täterbeschreibung des Mädchens, soll der Mann einen roten Kapuzenpullover und weiße Schuhe getragen haben. Ein auffälliges Merkmal sei zudem ein goldenes Piercing zwischen den Augenbrauen gewesen. Bisher führte eine Suche anhand der Personenbeschreibung nicht zum Erfolg.

Das Mädchen war am 4. Januar auf einem Spielplatz in Aschersleben, als ein Mann zu ihr gekommen war und sie aufgefordert hatte, eine rote Kugel zu essen. Der Täter drohte ihr, wenn sie die Kugel nicht esse, würde er ihrer Mutter etwas antun. Die Neunjährige folgte der Aufforderung, musste sich zuHause übergeben und fiel in Ohnmacht.

Bilder Dieses Phantombild vom mutmaßlichen Täter hat die Polizei im Salzlandkreis veröffentlicht. Foto: Polizei Salzlandkreis



Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters nimmt das Polizierevier Salzlandkreis unter der Rufnummer 03471 3790 entgegen.