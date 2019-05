Bei einem Kontrollflug über den Hauptbahnhof in Halle hat die Polizei einen Mann mit Cannabis entdeckt und gestellt.

Halle (dpa) l Auf einem Bahngelände in Halle ist ein 23-Jähriger mit einem Kilogramm Cannabis erwischt worden. Der Mann sei am frühen Montagmorgen von einem Hubschrauber der Bundespolizei bei einem Kontrollflug in der Nähe des Hauptbahnhofs gesichtet worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten informierten ihre Kollegen am Boden darüber.

Die Polizisten konnten wenig später einen Mann stellen. Er hatte ein Kilogramm Cannabis bei sich. Die Beamten nahmen den 23-Jährigen vorläufig fest.