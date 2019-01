Bei einer Kontrolle der Bundespolizei in Halle wurde ein 40-jähriger Mann festgenommen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Symbolfoto: Anja Guse

Halle l In der Nacht zum Montag kontrollierte die Bundespolizei im Hauptbahnhof Halle einen 40-jährigen Mann. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle und eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Hannover vorlag. Der 40-Jährige wurde wegen Diebstahlshandlungen im November 2017 durch das Amtsgericht in Halle zu einer Strafe von 1500 Euro oder 150 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt.

Der Mann zahlte weder die geforderte Geldstrafe, noch stellte er sich dem Strafantritt. So erging zum Jahresbeginn 2019 der Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Halle. Da der Verhaftete auch am Montag die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er durch die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt Halle gebracht. Dort wird er die nächsten 150 Tage verbleiben müssen. Die Staatsanwaltschaft Hannover wurde über den vorerst neuen Aufenthaltsort des Mannes unterrichtet.