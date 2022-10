Polizei-Gewerkschaften erteilen Grünen-Idee für Fahrradstaffeln in Sachsen-Anhalt Absage

Geht es nach den Grünen im Landtag, wird bald in zwei Städten in Sachsen-Anhalt der Einsatz von radelnden Polizisten getestet. Doch gegen die Idee von Fahrradstaffeln regt sich Widerspruch.

Vor 15 Jahren taten Thomas Kriebitzsch, Ralf Köhn, Frank Krämer, Dennis Lösch (von links nach rechts) in einer Fahrradstaffel ihren Dienst in Magdeburg. Diese wurde eingestellt.

Magdeburg - Für Sebastian Striegel (Bündnis 90/Die Grünen) ist die Sache klar: Polizisten sollen bereits in naher Zukunft in Sachsen-Anhalt nicht nur im Streifenwagen ihre Runden drehen, sondern auch auf dem Fahrrad. Die Vorteile der Einführung von Fahrradstaffeln liegen für den innenpolitischen Sprecher der Landtagsfraktion auf der Hand. Näher an die Menschen würde diese die Beamten bringen, die Verkehrssicherheit steigern und die Polizei zum Teil der Mobilitätswende machen.