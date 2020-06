Auf der Autobahn 2 kam es am Sonntag zu einer Unfallserie. Aufgrund der Rettungsarbeiten entstand ein Stau.

Irxleben (muß) l Die Autobahn 2 in Richtung Berlin musste wegen einer Unfallserie komplett gesperrt werden. Nach ersten Informationen der Polizei war zuerst eine Autofahrerin mit ihrem Toyota nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in eine Leitplanke gefahren. Dabei entstand am Fahrzeug Totalschaden und die Frau kam mit Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus.

Noch während der Unfallaufnahme krachte es erneut. Ein Lkw-Fahrer bremste auf der Mittelspur unmittelbar vor der Unfallstelle ab, obwohl er an dieser hätte vorbeifahren können. Ein nachfolgender Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Mazda in den Lkw-Anhänger. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Insassen - ein Ehepaar aus Bayern - erlitten leichte Verletzungen. Der Auflieger des Lasters wurde leicht beschädigt.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die A2 voll gesperrt. Es bildete sich ein Stau von etwa 7 Kilometern Länge.