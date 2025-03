Im April 2024 verschwand ein 24-Jähriger aus Rathenow in Brandenburg. Die Polizei sucht seitdem nach ihm. Nun wurde die Suche an einem Arm der Havel fortgesetzt.

Auch in Sachsen-Anhalt: Polizei sucht an der Havel nach Vermisstem aus Rathenow

Die Polizei sucht an der Havel mit Leichenspürhunden und Tauchern nach dem vermisstem Mann aus Rathenow.

Havelaue/Schollene. - Die Polizei setzt ihre Suche nach dem vermissten 24-Jährigen aus Rathenow (Landkreis Havelland) fort und ist mit Leichenspürhunden und Tauchern an der Havel im Einsatz. Im Wasser und an Land suchen Einsatzkräfte seit Donnerstagmorgen nach dem Vermissten und nach Gegenständen, die in Zusammenhang mit dem Vermissten stehen könnten, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Wo wird nach dem Vermissten aus Rathenow gesucht?

Abgesucht wird demnach das Gebiet eines Havelarms zwischen den Gemeinden Havelaue (Landkreis Havelland) und Schollene (Landkreis Stendal) an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Der Suchaktion gingen laut der Sprecherin Ermittlungen voraus. Unklar war zunächst, wie lange die Kräfte dort im Einsatz sein werden.

Mann aus Rathenow verschwand im April 2024

Der junge Mann aus Rathenow verschwand vergangenen April. Er soll in Begleitung eines bislang unbekannten Mannes, der mit einem Fahrzeug unterwegs war, in einem Baumarkt gewesen sein, wie es von der Polizei im Dezember hieß.

Die Mordkommission der Kriminalpolizei suchte Zeugen. Im Januar war in einem Wald bei Rathenow nach dem Mann gesucht worden.