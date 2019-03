In der Innenstadt von Halle ist am Sonnabend ein 48-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Symbolfoto: Martin Rieß

In der Innenstadt von Halle ist am Sonnabend ein 48-jähriger Mann tot aufgefunden worden.

Halle (rk) l In einer Bar in Halle ist am Sonnabend ein toter Mann gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann 48 Jahre alt. Eine Mitarbeiterin der Bar hatte den toten Mann in dem Gebäude gefunden.

Polizei und Rechtsmedizin führten vor Ort eine Leichenschau durch. Dabei konnten keine äußerlichen Hinweise auf ein Fremdverschulden gefunden werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Todesursache eingeleitet.