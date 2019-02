In einem Wohnheim in Bernburg im Salzaldnkreis hat die Polizei eine Vielzahl illegaler Drogen gefunden. Symbolfoto: Anja Guse

Die Polizei hat in einer Bernburger Wohnunterkunft für Asylanten illegale Drogen im Wert von 15.000 Euro gefunden. Die Ermittlungen laufen.

Bernburg (dt) l Die Polizei hat am Mittwoch in einer Bernburger Wohnunterkunft für Asylanten illegale Drogen im Wert von 15.000 Euro sichergestellt. Die Beamten fanden in dem Gebäude im Teichweg Heroin, Marihuana und Kokain, wie das Polizeirevier des Salzlandkreises am Donnerstag mitteilt.

Die Polizei stellte außerdem neuwertige Elektroartikel und hochwertige alkoholische Getränke sicher, die vermutlich gestohlen wurden. Die Ermittlungen laufen, einen Täter hat die Polizei noch nicht ausfindig gemacht.