Waffen-Affäre Polizeifachhochschule in Ascherleben will Inventur bis zum 20. Juni abschließen

Im Zusammenhang mit verschwundenen Waffen will die Polizeifachhochschule in Aschersleben die Inventur bis zum 20. Juni abschließen. Das teilte am Freitag LKA-Sprecher Michael Klocke auf Volksstimme-Anfrage mit.